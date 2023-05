Messi : Après la sanction, le PSG va choquer son monde

Thomas Bourseau

Pour son voyage en Arabie saoudite non validé par le club, Lionel Messi a été suspendu pour deux semaines au PSG avant de partir libre de tout contrat en juin prochain. Néanmoins, la presse britannique lâche une bombe et relance le dossier en affirmant qu’une nouvelle offre de prolongation de contrat aurait été soumise à l’Argentin.

La semaine a été particulièrement mouvementée pour Lionel Messi et il se pourrait que le feuilleton entourant sa procédure disciplinaire et son avenir nous réserve encore quelques surprises. En effet, en raison d’un voyage en Arabie saoudite dans le cadre de son rôle d’ambassadeur du tourisme du pays, non autorisé par le PSG, Messi a été suspendu pendant toute la semaine dernière et l’intégralité de cette semaine par le PSG. La sanction est à la fois sportive et financière puisque le salaire de Messi ne lui est pas versé pendant cette période.

Messi s’excuse, le PSG prépare la fin de leur collaboration

Par le biais d’une story Instagram publiée sur son compte personnel vendredi, Lionel Messi a présenté ses excuses au PSG en tenant le discours suivant. « Je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme c'est toujours le cas. J'avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l'annuler. Je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends de savoir ce que le club veut faire de moi ». Pour autant, il semblerait selon divers médias que le comité de direction du PSG ait déjà pris la décision de ne pas prolonger son contrat prenant fin le 30 juin prochain.

Le PSG retourne sa veste, une offre de contrat proposée pour Messi ?