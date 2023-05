Coup de théâtre, le Qatar se lance dans un projet colossal au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le PSG se dirige vers un onzième titre de champion de France, certaines voix s'élèvent pour réclamer plus de temps de jeu aux jeunes issus du centre de formation comme El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery ou encore Ismaël Gharbi. A terme, le club parisien voudrait s'appuyer, majoritairement, sur ses espoirs et limiter, ainsi, son investissement sur le mercato.

Cette saison, Christophe Galtier a donné la chance à certains jeunes comme El Chadaille Bitshiabu ou encore Warren Zaïre-Emery. Mais ce n'est pas suffisant pour plusieurs observateurs, qui réclament plus de temps de jeu, alors que le club e la capitale conserve une large avance en championnat.

Le PSG prépare une folie pour Mbappé, le mercato s’emballe https://t.co/R9v7bZ542q pic.twitter.com/Z9fOqQ1oJn — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

Un tournant dans le projet QSI

Présent en conférence de presse il y a quelques jours, Christophe Galtier avait expliqué son choix. « Avoir des minutes de jeu au Paris Saint-Germain, évidemment que c'est difficile. Mais il y avait une réelle volonté d'intégrer, en début de saison, nos meilleurs jeunes. Ils sont omniprésents, tout au long de la saison, dans nos séances d'entraînement. Il y a la réalité du championnat, on a l'objectif d'aller chercher ce titre. Par rapport à des saisons précédentes, le PSG était pratiquement champion et mes collègues avaient l'occasion d'intégrer plus rapidement les jeunes. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a huit points d'avance mais ce n'est pas suffisant » avait lâché l'entraîneur du PSG.

Le Qatar s'engage dans un projet à long terme