PSG : Punchline, tout est fini pour Galtier

Christophe Galtier est sous contrat jusqu’en juin 2024 au PSG. Néanmoins, peu misent sur sa continuité la saison prochaine comme Daniel Riolo et Jonatan MacHardy qui ont tous deux, à quelques semaines d’intervalle, lâchés des punchlines à ce sujet.

Depuis le début du scandale raciste dans lequel Christophe Galtier en est supposément le protagoniste, son avenir au PSG semble s’écrire en pointillés pour beaucoup de médias. Que ce soit en mars ou le 20 avril dernier, le10sport.com vous a affirmé que sauf cataclysme, Galtier sera maintenu par la direction du PSG en tant qu’entraîneur la saison prochaine, soit l’ultime année de son contrat à Paris.

«Galtier c’est Thriller dans le clip de Michael Jackson»

Pour autant, cela fait à présent plusieurs semaines que certains observateurs et éditorialistes font état d’une situation délicate pour Christophe Galtier au PSG. À commencer par Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC a fait passer le message suivant début avril lors de l’ After Foot en faisant une référence à Michael Jackson. « Galtier tient bon parce qu’il n’y a pas de remplaçant. D’ailleurs il faut qu’ils fassent attention parce que dans les remplaçants potentiels, des mecs vont se recaser. Si Zidane dit encore non… On sait qu’il y avait une piste Motta. L’Inter va très probablement remplacer Simone Inzaghi et Motta est dans la liste. Neymar s’il reste va mettre la pression pour avoir Luis Enrique, parce qu’il le connaît. Galtier c’est Thriller dans le clip de Michael Jackson, il existe plus, il est là dans les rues, mais il compte plus ».

«Galtier est un Dead Man Walking»