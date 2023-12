Messi a quitté le PSG, il s’enflamme pour sa décision

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après deux saisons dans la capitale, Lionel Messi a quitté le PSG à l'issue de son contrat et a décidé de s’envoler pour les Etats-Unis, s’engageant en faveur de l’Inter Miami. Une signature historique pour la MLS, au point que son commissaire Don Garber estime que le championnat américain vient de réaliser la saison « la plus réussie » de son histoire.

Le mariage n’aura pas fonctionné. Arrivé au PSG à l’été 2021, Lionel Messi est parti par la petite porte deux années plus tard, les deux parties étant heureuses de mettre fin à leur collaboration. L’Argentin a décidé de quitter l’Europe pour s’engager en faveur de l’Inter Miami, de quoi forcément ravir les dirigeants de la MLS, réalisant avec Lionel Messi le plus gros coup leur histoire après avoir réussi à attirer par le passé des stars telles que David Beckham, Thierry Henry et Zlatan Ibrahimović. Don Garber, le commissaire de la MLS, reste ébahi, évoquant la saison « la plus réussie » de l’histoire du Championnat.

« L'ampleur de sa décision de rejoindre la MLS ne peut être sous-estimée »

« Le plus grand joueur de tous les temps a fait de la MLS son championnat de prédilection , a indiqué Don Garber en conférence de presse, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Lionel Messi avait de nombreuses options pour le prochain chapitre de sa carrière de footballeur emblématique. L'ampleur de sa décision de rejoindre la MLS ne peut être sous-estimée ».

« Le plus grand joueur de tous les temps est ici »