Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour ce retour inattendu

Pierrick Levallet

Prêté à la Sampdoria cet été, Noha Lemina vit un calvaire depuis le début de saison. Le crack de 18 ans voudrait donc revenir au PSG afin de mettre un terme à son prêt. Le club de la capitale ne serait pas contre le rapatrier. Et de son côté, le pensionnaire de Serie B ne s'opposerait pas à un départ prématuré de Noha Lemina cet hiver.

Rien ne va pour Noha Lemina depuis le début de saison. Prêté à la Sampdoria cet été, alors qu’il avait pourtant fait bonne impression avec le PSG lors de la pré-saison, l’ailier de 18 ans n’entre pas dans les plans d’Andrea Pirlo. La pépite parisienne n’a eu droit qu’à 15 minutes de jeu en Serie B et n’est plus apparu dans le groupe du club italien depuis le 18 septembre dernier.

Une révélation tombe sur cette surprise du PSG https://t.co/OsVqJjQMOG pic.twitter.com/B5CAALGxoe — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

Noha Lemina veut revenir au PSG

De ce fait, Noha Lemina voudrait mettre un terme à son prêt à la Sampdoria. Le Titi parisien n’est pas satisfait de sa situation et voudrait se sortir de son calvaire dès que possible. Le PSG voudrait également le rapatrier. Et le pensionnaire de la Serie B ne devrait pas s’opposer à cela.

La Sampdoria ne s'y oppose pas