Messi a provoqué un gros transfert !

L'aventure de Lionel Messi au PSG est terminée. En fin de contrat, l'Argentin n'a pas souhaité prolonger et s'est engagé à l'Inter Miami cet été. Dans la foulée, Sergio Busquets et Jordi Alba l'ont rejoint en MLS. L'ancien latéral gauche du FC Barcelone a d'ailleurs confirmé que la présence des deux autres joueurs au sein de la franchise américaine ont conditionné son choix pour son transfert.

Messi à l’Inter Miami, «un facteur très important» pour Jordi Alba

« J'ai pris la décision de quitter le Barça avec toutes les conséquences. Il est vrai que j'étais anxieux, je n'avais pas d'équipe, j'avais des offres sur la table, mais l'Inter Miami est le club qui a le plus misé sur moi. J'ai senti l'affection de tous les propriétaires, de Jorge Mas, de David Beckham, de Xavi Asensi, des employés du club avec qui j'ai parlé... et le fait de pouvoir jouer avec Leo et Busi a été un facteur très important pour moi » a confié Jordi Alba dans un entretien accordé à SPORT .

