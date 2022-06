Foot - Mercato - PSG

Mercato : Zidane annonce son retour... mais pas au PSG

Publié le 20 juin 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Depuis plusieurs mois, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance du côté du PSG où Mauricio Pochettino va quitter ses fonctions. Cependant, comme le10sport.com vous le révèle depuis plusieurs semaines, les chances de voir l'ancien numéro 10 des Bleus sur le banc parisien sont très minces. Zinedine Zidane attend l'équipe de France.

Libre depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid, Zinedine Zidane ne manque pas de convoitise. Il serait même la priorité du Qatar afin de remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Et au micro de Téléfoot , l'ancien numéro 10 des Bleus a annoncé sa volonté de vouloir revenir dans le football : « Si j'ai le sentiment de pouvoir apporter des choses au football ? Oui. Beaucoup de choses je ne sais pas, mais quelque chose, oui encore. J'ai envie de continuer dans cette voie. J'ai toujours cette flamme bien sûr. Le foot, c'est ma passion, donc oui. Je ne rêve de rien. Je pense que j'ai beaucoup rêvé, j'ai eu beaucoup de choses. Je suis épanoui à 50 ans, je suis heureux, et c'est le plus important pour une personne. Et j'ai surtout une famille formidable, ça n'a pas de prix . » Cependant, Zinedine Zidane n'a pas prévu de débarquer au PSG cet été.

Zidane n'ira pas au PSG et attend les Bleus