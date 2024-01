Mercato : Zidane à l’OM, c’est acté ?

La rédaction

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane attend depuis cette date un nouveau challenge pour reprendre sa carrière d’entraîneur. Si Zizou espérait reprendre l’équipe de France après la Coupe du monde, Didier Deschamps a été prolongé. De quoi chambouler les plans du technicien français et l’obliger à trouver un nouveau défi. Et si c’était l’OM ? Tout pourrait tendre à une arrivée de Zidane à Marseille…

Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde, Zinedine Zidane est toutefois aujourd’hui sans club. Et cela dure depuis mai 2021. Parti du Real Madrid, Zizou pourrait prochainement reprendre du service. Mais où ? Initialement, la légende de l’équipe de France souhaitait succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus à l’issue de la Coupe du monde. Ça ne s’est pas passé comme prévu puisque le sélectionneur a prolongé. Pour Zinedine Zidane, il faut donc désormais regarder ailleurs pour rebondir sur un banc de touche.

Zidane à l’OM avec l’Arabie Saoudite ?

Carlo Ancelotti prolongé au Real Madrid, Massimiliano Allegri qui pourrait continuer à la Juventus, pour Zinedine Zidane, certaines options s’envolent pour son avenir. Et forcément, tout cela pourrait bien rapprocher le natif de La Castellane… de l’OM. Il y a quelques semaines de cela maintenant, il avait été révélé que Zizou avait donné son accord à l’Arabie Saoudite pour venir entraîner le club phocéen en cas de rachat. De quoi faire saliver les fans de l’OM, qui n’attendent qu’une chose : voir débarquer Zidane sur le banc du Vélodrome. Est-ce alors acté ?

Attention à Manchester United ?

Rien n’est encore officiel pour Zinedine Zidane à l’OM et un autre prétendant pourrait se mêler à ce dossier : Manchester United. Alors que les Red Devils viennent tout juste d’être rachetés par INEOS, Erik ten Hag pourrait ne pas s’éterniser à Old Trafford, lui qui est de plus en plus critiqué dans le nord de l’Angleterre. Alors qu’un nouveau chapitre s’ouvre à Manchester United, le10sport.com vous avait expliqué que Jean-Claude Blanc, qui pourrait être le prochain homme fort du club britannique, rêve de faire venir Zinedine Zidane.



Alors, Zinedine Zidane à l’OM, est-ce déjà acté ?