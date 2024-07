Mercato : Une «valeur sûre» signe à l'ASSE, il promet du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'ASSE tient sa première recrue de l'été pour son retour en Ligue 1. Il s'agit de Yunis Abdelhamid qui était libre de tout contrat depuis son départ de Reims. Et visiblement, cette signature enchante Olivier Dall'Oglio qui ne cache pas sa joie d'avoir recruté une «valeur sûre» du championnat de France.

Par le biais d'un communiqué, l'ASSE a officialisé la signature de son premier joueur de l'été, à savoir Yunis Abdelhamid : « Après avoir laissé un magnifique héritage au Stade de Reims, Yunis Abdelhamid rejoint l’ASSE jusqu’en 2025 avec une option d'une saison supplémentaire. Bienvenue Yunis ! ». Et Olivier Dall'Oglio n'a pas manqué d'afficher sa joie de tenir sa première recrue estivale.

Abdelhamid signe à l'ASSE !

« Je suis très heureux de retrouver Yunis et de pouvoir retravailler avec ce grand professionnel. Il faisait partie de mes priorités de recrutement », révèle l'entraîneur de l'ASSE dans le communiqué du club, avant de poursuivre. .

«C’est une valeur sûre de Ligue 1, très fiable et très intelligent»