Mercato : Une star va rejoindre le PSG ?

Jean de Teyssière

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG n’a plus d’attaquant capable de marquer plus de 40 buts en une saison. Le mercato tombe à pic, même si, pour le moment, le PSG n’a pas recruté de buteur. Mais le marché des transferts est loin d’être terminé et Jadon Sancho pourrait bien rejoindre en prêt le club de la capitale dans les prochains jours.

Le PSG débutera sa saison ce vendredi, en se déplaçant au Havre pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1. Pour le moment, sa ligne d’attaque se composera de Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé. Des joueurs qui, selon Luis Enrique, n’ont pas la capacité de prendre la place de Kylian Mbappé pour devenir le patron de l’attaque parisienne.

Le PSG proche d’un accord avec Sancho ?

Durant ce mercato, une rumeur faisait état d’un intérêt du PSG pour Jadon Sancho. Prêté par le club mancunien au Borussia Dortmund l’année dernière, l’international anglais avait réalisé l’une de ses meilleures saisons. D’après The Independent, le PSG pourrait le recruter en prêt avec obligation d’achat.

Sancho veut venir au PSG

Bonne nouvelle pour le PSG car le média britannique révèle également que Jadon Sancho souhaiterait rejoindre le club de la capitale. Son salaire serait pris en charge par le PSG, lui qui gagnait environ 300 000€ par mois à Manchester United.