Mercato : Une star du Real Madrid annonce son futur transfert !

Benjamin Labrousse

Arrivé au Real Madrid en 2018 en provenance de Flamengo, Vinicius Junior aura mis quelques saisons avant d’atteindre les sommets. Considéré à l’heure actuelle comme l’un des meilleurs joueurs du monde, l’ailier brésilien a affirmé qu’il souhaitait un jour retourner au sein de son club formateur, quitte à quitter les Merengue, chez qui il s’épanouit.

Marqué par le départ de Karim Benzema cet été, le Real Madrid tient un nouveau taulier. Rapidement blessé en ce début de saison, Vinicius Junior est revenu mettre les pendules à l’heure dans la capitale espagnole. Décrié à son arrivée au sein du club madrilène en 2018, le Brésilien s’affirme désormais comme l’un des meilleurs joueurs mondiaux à son poste.

« Madrid, c'est unique »

Dans un entretien accordé à France Football , Vinicius Junior a d’ailleurs clamé son amour envers le Real Madrid : « J'adore la vie ici en général, et ça se passe bien pour ma famille également. Quand mes proches se baladent, ils sont reconnus et on ne nous souhaite que du bonheur. Petit à petit, j'ai découvert cette nouvelle vie, de nouvelles émotions, une ferveur... Madrid, c'est unique » .

« Le club de ma vie, c'est Flamengo »