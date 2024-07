Mercato : Une nouvelle star à Paris, son agent rencontre le PSG !

Axel Cornic

Kylian Mbappé désormais très loin, le Paris Saint-Germain peut se concentrer sur son avenir et cela passera obligatoirement par le mercato. Et une piste a repris de l’ampleur ces derniers jours, puisque Victor Osimhen pourrait bien redevenir un objectif concret, après avoir été selon nos informations l’un des gros regrets de Luis Campos il y a un an.

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs du moment, Victor Osimhen peine à trouver un club. Pourtant, le Napoli a tout fait pour préparer son départ en le faisant signer un contrat l’hiver dernier comportant une clause de départ fixée à 130M€.

Le retour de la piste Osimhen ?

Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG a tout essayé pour le recruter il y a un an, avec Luis Campos qui le connait très bien depuis leur passage commun au LOSC. Mais cet été la donne a quelque peu changé, puisque les Parisiens semblent beaucoup plus intéressés par Khvicha Kvaratskhelia plutôt que par son coéquipier de l’attaque du Napoli.

Son agent serait à Paris

Le verrou autour de l’ailier géorgien pourrait toutefois pousser le PSG à revenir sur Osimhen. C’est en tout cas ce qu’aimerait son entourage ! D’après les informations de Mediaset, son agent Roberto Calenda aurait fait le voyage jusqu’à Paris pour rencontrer les dirigeants du club et surtout Luis Campos, afin de chercher un possible terrain d’entente.