Mercato : Une nouvelle solution inespérée pour l’OM ?

Axel Cornic

Recruté pour plus de 30M€ en janvier 2023, Vitinha n’a pas convaincu à l’Olympique de Marseille et a été poussé vers la sortie seulement un an après. Pablo Longoria a réussi à trouver un accord avec le Genoa, où l’attaquant portugais est apprécié et on voudrait finalement le garder, même si le montant de son option d’achat pose problème pour le moment.

En difficulté à l’OM, où il n’aura marqué que 6 buts en 43 rencontres toutes compétitions confondues, Vitinha semble s’être relancé en Serie A. Depuis son prêt au Genoa cet hiver, l’attaquant aurait fait grosse impression auprès de son entraineur Alberto Gilardino ainsi que de ses dirigeants.

Le Genoa aimerait garder Vitinha

Ainsi, le club doyen du championnat italien aimerait beaucoup le garder, mais son option d’achat à 25M€ est pour le moment beaucoup trop importante. Ainsi, la presse transalpine a expliqué ces derniers jours que des discours seraient en cours entre l’OM et le Genoa, avec l’intention de boucler un nouveau prêt pour la saison prochaine.

L’OM doit patienter