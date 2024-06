OM : Un nouveau dossier bouillant est annoncé sur le mercato !

Axel Cornic

Sérgio Conceição n’est pas encore arrivé à l’Olympique de Marseille, mais il aurait déjà réclamé une première arrivée à Pablo Longoria, à en croire le spécialiste mercato Gianluva Di Marzio. Il s’agirait vraisemblablement de Lilian Brassier, défenseur central du Stade Brestois qui ne semble pas contre une arrivée à l’Olympique de Marseille... même si de nombreux autres clubs seraient sur le coup !

L’identité du prochain entraineur de l’OM commence à se préciser. Après l’échec Paulo Fonseca, qui a décidé de rejoindre l’AC Milan, le président Pablo Longoria a souhaité miser sur un autre profil avec Sérgio Conceição, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Ce dernier a été récemment libéré du contrat qui le liait au FC Porto et il se rapprocherait doucement mais surement de Marseille.

Brassier, la première recrue de Conceição ?

Un indice de taille nous arrive d’Italie ce mercredi, puisque Gianluca Di Marzio a révélé que Conceição aurait déjà activé un premier dossier pour le mercato marseillais. Il souhaiterait en effet avoir sous ses ordres Lilian Brassier, un joueur qu’il avait déjà tenté d’avoir au FC Porto il y a un an, en vain. Après une belle saison avec le Stade Brestois, le défenseur de 24 ans qui aimerait rester en Ligue 1 ne serait pas insensible à un départ vers l’OM.

Grosse concurrence à l’étranger