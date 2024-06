Real Madrid : A peine arrivé, Mbappé déloge déjà une star ?

Thomas Bourseau

Rodrygo Goes a été un homme clé du doublé Liga - Ligue des champions effectué par le Real Madrid cette saison. Néanmoins, la pépite brésilienne de 23 ans va témoigner de l’arrivée de Kylian Mbappé une fois que le rideau sera tombé sur l’Euro. Et dès lors, sa situation se compliquerait...

Kylian Mbappé a troqué la tunique du PSG qu’il arborait pourtant depuis sept saisons et son arrivée de l’AS Monaco en 2017. Pour ? Celle du club de ses rêves comme il l’a lui-même reconnu sur Instagram : le Real Madrid. Et alors que Vinicius Jr et Rodrygo Goes se partageait les places offensives du Real Madrid cette saison, la donne va changer dès cet été avec Mbappé.

«Rodrygo, qui sort d'une superbe saison, a vraiment du souci à se faire»

C’est du moins le discours de Laurent Perrin. Le journaliste du Parisien , par l’intermédiaire d’une session de questions réponses avec les internautes du quotidien, a annoncé la couleur à Rodrygo Goes. « Carlo Ancelotti ne voudra pas déséquilibrer son équipe avec quatre joueurs à vocation offensive. Il y a donc de très fortes chances pour que le Real joue avec Bellingham dans l'axe en soutien de Vinicius et Mbappé. Rodrygo, qui sort d'une superbe saison, a vraiment du souci à se faire ».

«Bien sûr, je vais rester au Real Madrid. Pourquoi devrais-je partir ?! Je reste»