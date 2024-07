Mercato : Une fortune réclamée par le PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine bourre avec la sélection espagnole à l'Euro 2024, Fabian Ruiz est l'une des sensations du tournoi alors qu'il peine à afficher un tel niveau de jeu tout au long de la saison avec le PSG. D'ailleurs, le club de la capitale réclamera une fortune pour accepter de laisser partir son milieu de terrain d'ici la fin du mercato estival...

C'est un fait, Fabian Ruiz (28 ans) est l'un des fers de lance de l'Espagne depuis le début de cet Euro 2024. Le milieu de terrain du PSG enchaine les performances XXL sous le maillot de la Roja , et il pourrait donc retrouver une très belle cote sur le marché des transferts cet été. Mais la direction du PSG se montrera très ferme au sujet de Ruiz.

Une très grosse somme ou rien pour Fabian Ruiz ?

Selon les révélations du journaliste Abdellah Boulma via son compte X , le PSG se montrera très dure en affaires pour éventuellement accepter un départ de son joueur : « Fabian Ruiz ne figure pas sur la liste des transferts. À moins d’une offre conséquente, il restera au PSG », explique-t-il.

Ruiz n'a fermé aucune porte