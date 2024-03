Mercato : Une folie à 200M€ est annoncée, que doit faire le PSG ?

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé va s’en aller à la fin de la saison, le PSG est déjà à la recherche de son successeur. En ce sens, le club de la capitale serait notamment intéressé par Lamine Yamal, jeune pépite du FC Barcelone. Les dirigeants parisiens seraient même prêts à proposer 200M€ afin de s’attacher ses services, mais est-ce une bonne idée ?

C’est le dossier qui va animer le mercato estival du PSG. Dans quelques mois, Kylian Mbappé va s’en aller, lui qui a décidé de quitter le club de la capitale à la fin de son contrat. Le capitaine de l’équipe de France l’a annoncé à ses coéquipiers et à ses dirigeants au cours du mois de février. Ces derniers ont donc le temps de préparer sa succession. En ce sens, plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur du PSG et d’après les informations de Marca , ce serait notamment le cas de Lamine Yamal.

Le PSG s’intéresse à Yamal

Âgé de seulement 16 ans, Lamine Yamal est la révélation du FC Barcelone cette saison, avec qui il a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses performances lui valent même d’être comparé à Lionel Messi, ce qui ne plait pas trop à son entraîneur, Xavi : « Cette comparaison n’est pas bénéfique pour lui parce qu’il est totalement différent. Tous les joueurs que l’on a comparés à Messi ont fini perdants. Ce n’est pas bon de le comparer à Messi . » Le talent de Lamine Yamal est indéniable et cela n’aurait donc pas échappé au PSG.

Une offre de 200M€ ?