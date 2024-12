Mercato : Une fake-news est dénoncée avec le PSG

Alexis Brunet

Cet hiver, Randal Kolo Muani a de grandes chances de quitter le PSG car il est mis au placard par Luis Enrique. Le Français intéresse notamment Manchester United, qui pourrait offrir un renfort à Ruben Amorim. Dernièrement, un intérêt de Chelsea a aussi été évoqué pour l’ancien Nantais, mais cela ne serait finalement pas vrai.

On peut avoir été recruté pour 95M€ il y a un peu plus d’un an et ne plus être dans les plans de son coach aujourd’hui. C’est malheureusement le cas pour Randal Kolo Muani qui ne joue presque plus cette saison au PSG, après avoir été pourtant l’attraction parisienne du mercato à l’été 2023.

Kolo Muani intéresse Manchester United

Randal Kolo Muani est donc dans une situation très compliquée au PSG et seul un départ pourrait permettre au Français de se relancer, car Luis Enrique ne semble pas déterminé à lui donner davantage de temps de jeu. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United pense à lui pour cet hiver, ou bien encore l’AS Monaco.

Chelsea ne serait pas sur Kolo Muani

Ce dimanche, Foot Mercato a apporté une information complémentaire au sujet de Randal Kolo Muani. En effet, le Français serait également dans le viseur de Chelsea. Le joueur du PSG plairait aux Blues, mais cela serait faux à en croire Ben Jacobs. Sur son compte X, le journaliste a démenti l’information. Reste à savoir qui dit la vérité dans ce dossier…