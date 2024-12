Mercato : L’OM plombé pour ce transfert à 10M€ !

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM va chercher à se renforcer pour tenter de jouer jusqu’au bout de la saison les premiers rôles en Ligue 1. Le club phocéen vise un renfort en défense, mais également au milieu de terrain. Les dirigeants marseillais pistent notamment Arthur, le joueur de la Juventus de Turin, mais ce dernier devrait finalement s’engager avec le Betis Séville, en prêt avec une option d’achat de 10M€.

Pour le moment, tout semble aller plutôt bien pour l’OM. Les partenaires de Leonardo Balerdi sont deuxièmes de Ligue 1, derrière le PSG et à égalité de points avec l’AS Monaco. L’équipe de Roberto De Zerbi est également qualifiée pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Un bon début de saison donc, mais les dirigeants marseillais estiment que des transferts seront nécessaires pour avoir des résultats à la fin.

🚨 Prêt à une belle surprise ? L'OM pourrait frapper fort en Serie A avec un jeune talent de la Juve sous les yeux de Longoria !

➡️ https://t.co/YpojN24PXQ pic.twitter.com/gZO9Z81ZlC — le10sport (@le10sport) December 29, 2024

L’OM veut au moins deux renforts

Selon certaines sources, Roberto De Zerbi ne serait pas satisfait de la défense marseillaise. Le technicien italien espère qu’un élément arrivera dans ce secteur cet hiver, sans doute pour remplacer Lilian Brassier, qui ne donne pas satisfaction et qui a dernièrement été mis de côté par l’ancien coach de Brighton. Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Danilo de la Juventus de Turin, mais la concurrence est féroce avec Naples. Les dirigeants de l’OM espèrent également l’arrivée d’un milieu de terrain, mais cela s’annonce également mal parti.

Arthur est très proche de rejoindre le Betis Séville

Au milieu de terrain, l’une des pistes de l’OM se nomme Arthur. Le milieu de terrain est clairement mis de côté à la Juventus de Turin et un départ cet hiver serait dans les tuyaux. Mauvaise nouvelle, d’après AS, c’est vers le Betis Séville que le joueur devrait rebondir. Les négociations seraient dans la bonne voie et le Brésilien pourrait signer en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat fixée à 10M€. Les dirigeants marseillais vont donc sans doute devoir revoir leurs plans.