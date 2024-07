Mercato : Un phénomène veut signer au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très attentif au marché des jeunes talents, le PSG lorgne Dean Huijsen. Révélé la saison dernière à l’AS Rome, le défenseur central de 18 ans est convoité par le club parisien, mais également par plusieurs clubs allemands. Néanmoins, alors que la Juventus attend 25M€ pour le vendre, le jeune joueur souhaite rejoindre le club français.

Plutôt discret jusque-là, le PSG s’apprête à dynamiter le mercato estival. Ce n’est plus un secret, Paris touche au but au niveau de certains dossiers (Doué, João Neves, Osimhen). Des gros coups réalisés par le club francilien donc. Cependant, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 1er avril dernier, le PSG cherche à recruter un élément supplémentaire au niveau de sa charnière centrale.

Le PSG lorgne Dean Huijsen...

Et après avoir subi un échec dans le dossier menant à Leny Yoro, les dirigeants parisiens ont trouvé leur nouvelle cible. Cette dernière se nomme Dean Huijsen. Le défenseur central de 18 ans qui dispose des nationalités espagnoles et néerlandaises appartient à la Juventus mais s’est révélé en prêt du côté de l’AS Rome la saison dernière. Selon le média la Stampa, la Vieille Dame attend 25M€ afin de laisser filer son crack.

...Qui souhaite rejoindre le club parisien

Si tout comme la Gazzetta Dello Sport, la Stampa rappelle que de nombreux clubs allemands suivent également Dean Huijsen, le média transalpin révèle que de son côté, l’international Espoir Espagnol souhaite quant à lui rejoindre le PSG. A suivre...