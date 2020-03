Foot - Mercato

Mercato : Un nouveau joyau pour l’AC Ajaccio

Publié le 2 mars 2020 à 19h10 par Alexis Bernard mis à jour le 2 mars 2020 à 19h12

La formation corse se porte à merveille et notamment du côté d’Ajaccio. En plus des frères Tramoni, l’ACA peut aussi compter sur le jeune François Mari (17 ans).

Les recruteurs de la France entière, et même de l’étranger, se présentent régulièrement en Corse ces derniers mois et plus précisément du côté de l’AC Ajaccio. Le pensionnaire de Ligue 2, actuellement troisième du championnat et dans la course à la montée, compte dans ses rangs plusieurs jeunes talents. Les frères Tramoni, Lisandru (16 ans) et Matteo (20 ans) sont les plus suivis, eux qui ont l’OM, Bordeaux ou encore le PSG sur leurs talons. Mais un troisième talent est en train d’émerger : François Mari. A 17 ans, il participe à la formidable aventure de la Coupe Gambardella. Après avoir éliminé l’OM, Montpellier et Saint-Etienne, les Ajacciens affrontent le PSG le 15 mars prochain en quart de finale de la compétition. Selon nos informations, plusieurs clubs français surveillent attentivement le profil de François Mari, milieu de terrain à vocation défensive. Montpellier serait notamment intéressé et des émissaires de Chelsea auraient déjà repéré son profil.