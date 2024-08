Mercato : Un joueur du Real Madrid à l'OM, la folle rumeur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très actif sur le marché depuis le début du mois de juin, l'OM a déjà bouclé plusieurs transferts dans le sens des départs et des arrivées. De nombreux profils sont surveillés dans tous les secteurs du jeu et le club cherche un nouveau gardien compte tenu du fait que la vente de Pau Lopez se précise. En ce sens, une incroyable rumeur a vu le jour ce jeudi puisque le nom d'Andriy Lunin a été évoqué.

Gardien de but au Real Madrid depuis 2018, Andriy Lunin a passé plusieurs saisons en prêt avant de réussir une performance convaincante pour réussir à accrocher plus de temps de jeu grâce à la blessure de Thibaut Courtois. Mais avec le retour du Belge, le portier ukrainien de 25 ans pourrait bien quitter le club cet été puisque son départ est évoqué ces derniers temps. Une grosse rumeur sur sa prochaine destination a vu le jour et elle concerne l'OM !

L'OM sur la piste Lunin ?

Le média espagnol Defensa Central révèle en effet que l'OM aurait approché le Real Madrid pour recruter Andriy Lunin. Le club phocéen offrirait de belles garanties à l'Ukrainien s'il prenait la décision de venir en France. Si l'OM est bien à la recherche d'un nouveau gardien, il semble impossible de pouvoir recruter Lunin, estimé à 25M€ selon Transfermarkt.

Lunin sur le départ

Il y a quelques semaines déjà, Andriy Lunin avait laissé entendre qu'un départ du Real Madrid semblait largement possible cet été. Le gardien serait plutôt convaincu par une nouvelle aventure en Premier League toujours d'après Defensa Central. L'OM aurait de toute façon eu beaucoup de mal à conclure ce dossier.