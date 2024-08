Le Real Madrid lâche une première annonce à Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé continue de se reposer et ne participe pas à la tournée américaine du club merengue. Néanmoins, cela empêche pas Carlo Ancelotti d’évoquer la situation de son attaquant, notamment en évoquant son futur positionnement.

C'est officiel depuis quasiment deux mois, Kylian Mbappé est un nouveau joueur du Real Madrid. L'ancien attaquant du PSG se repose actuellement après une saison éreintante. C'est la raison pour laquelle il n'est pas présent pour la tournée estivale aux Etats-Unis. Mais Carlo Ancelotti a toutefois évoqué la future utilisation de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé attendu en Ligue 1, premier coup de pression ! https://t.co/aQZrYEb6JB pic.twitter.com/Vd92fWMwPP — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

Ancelotti évoque la position de Mbappé

« Je pense que le système que nous allons utiliser peut être un 4-3-3 ou un 4-4-2. Ce n’est pas grave, cette année nous avons fait la même chose. Nous avons tous les joueurs de l’équipe ont des ressources pour jouer de différentes manières. Nous avons l’idée de bien défendre et de répéter ce que nous avons bien fait l’année dernière. La Super Coupe est un peu loin et nous nous concentrons sur les joueurs que nous avons actuellement. Nous avons une très bonne équipe comme ça, même s’il y a encore des joueurs en vacances », a confié l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Je pense que le système que nous allons utiliser peut être un 4-3-3 ou un 4-4-2»

« La saison peut être longue, j’espère que c’est le cas. C’est ce que nous voulons lorsqu’une saison commence, être compétitif. Nous n’avons pas de plan physique précis, car c’est très difficile de penser à un plan physique quand on joue tous les trois jours. Nous avons toujours très bien atteint la fin de l’année et cette saison, je pense que ce sera pareil. Il faut penser aux pauses individuelles, pour ne pas épuiser les joueurs. La saison a été fantastique. On a su créer un bon esprit d’équipe, surmonter les blessures. Ils nous ont obligés à améliorer notre esprit collectif », ajoute Carlo Ancelotti.