Zidane - Mbappé : Surprise légendaire au Real Madrid ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Real Madrid a frappé un grand coup cet été en attirant Kylian Mbappé libre après la fin de son contrat avec le PSG. Et selon un journaliste de The Athletic, il ne paraît pas impossible d’imaginer que l’attaquant français soit bientôt entrainé par un certain Zinedine Zidane au Real Madrid. Explications.

Le lien historique unissant le Real Madrid aux joueurs français s’est encore solidifié cet été avec l’arrivée de Kylian Mbappé, qui perpétue donc cette vieille tradition. L’ancienne star du PSG va donc désormais être coachée par Carlo Ancelotti qui continue l’aventure pour au moins une saison supplémentaire sur le banc du Real Madrid. Mais ensuite, il se pourrait que Mbappé soit dirigé par un certain… Zinedine Zidane !

Zidane de retour au Real, c’est possible ?

Le journaliste de The Athletic, Mario Cortegana, indique clairement sur sa chaine Youtube qu’il y aura la possibilité de faire revenir Zidane sur le banc du Real Madrid une fois qu’Ancelotti laissera la place : « Je pense que oui (…) Peu de doutes subsistent après l'avoir vu lors de la présentation de Kylian Mbappé. Quand on voit la trajectoire récente du Real Madrid, qui a opté pour le retour de Zidane, Ancelotti, des gens de la maison qui étaient déjà là, je ne serais pas du tout surpris (du retour de Zizou dans le futur). J'ai été plus surpris par le retour de Carletto », estime le journaliste.

« Il aimerait revenir »

Cortegana poursuit à ce sujet : « Je suis un peu inquiet du fait que Zidane ne s'est pas entraîné depuis qu'il a quitté le Real Madrid. Je pense que ce serait important, d'abord pour le développement. Le football grandit et, quand on descend du train, il n'est pas toujours facile d'y remonter et de faire aussi bien. Avoir joué à la Juventus, à Marseille ou dans une équipe nationale française pourrait rendre son avenir impossible à court terme, mais je pense que cela l'enrichirait et serait plus intéressant avant un retour au Real Madrid. Mais à part ça, je pense que son retour au Real Madrid est possible, j'aimerais bien. Il est encore jeune, il a aimé la vie quotidienne à Valdebebas. Je pense qu'il aimerait aussi revenir ». On pourrait donc enfin voir Mbappé et Zidane dans la même équipe d’ici quelques années…