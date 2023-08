Mercato : Un joueur du PSG au cœur d’un bras de fer ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG qui ne compte plus du tout sur lui pour l'avenir, Hugo Ekitike est donc invité à se trouver un nouveau point de chute d'ici la fin du mercato pour faciliter l'arrivée de Randal Kolo Muani. Et deux clubs anglais se disputent actuellement la signature du jeune attaquant parisien.

Ce n'est plus un secret pour personne, le PSG souhaite boucler au plus vite l'arrivée de Randal Kolo Muani qui, de son côté, a entamé un bras de fer avec l'Eintracht Francfort pour son départ. Et afin de faciliter la faisabilité de l'opération, le PSG envisage plus que jamais de se séparer d'Hugo Ekitike.

PSG : Dénouement imminent pour le feuilleton du mercato ? https://t.co/LKvHf8I2KY pic.twitter.com/8VO6Cvz8fA — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Ekitike poussé vers la sortie

Recruté à l'été 2022 par le PSG, l'ancien joueur du Stade de Reims n'a jamais réussi à trouver son rythme de croisière, et sa direction souhaite donc s'en séparer. Ekitike dispose d'une belle cote en Premier League, et deux clubs se disputent d'ailleurs sa signature dans cette dernière ligne droite du mercato.

Brentford défie West Ham dans le dossier