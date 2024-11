Mercato : «Un immense renfort» a signé à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant réalisé un mercato XXL cet été, l’OM a fini en beauté son recrutement avec la signature d’Adrien Rabiot. Une signature retentissante quand on connait le CV de l’international français. Ayant connu Rabiot à la Juventus, Miralem Pjanic s’est confié sur l’arrivée du milieu de terrain à Marseille. Il a alors été très clair sur la qualité de ce recrutement.

A la recherche d'un milieu de terrain dans les dernières heures du mercato estival, l’OM avait essayé de recruter Ismaël Bennacer. Une opération qui n’a pas aboutie, l’Algérien étant resté au Milan AC. Un échec qui n’a pas démoralisé par le club phocéen et c’est quelques jours plus tard, malgré la clôture du marché, qu’Adrien Rabiot s’est engagé à Marseille. Le Français étant libre suite à la fin de son contrat avec la Juventus, il pouvait s’engager où il souhaitait et il a donc choisi l’OM.

« Pour Marseille, c’est un immense, vraiment un immense renfort »

S’exprimant pour 1899 L’Hebdo, Miralem Pjanic s’est confié sur la signature d’Adrien Rabiot, son ancien coéquipier à la Juventus, du côté de l’OM. Le Bosnien, qui connait donc très bien le nouveau joueur de Roberto De Zerbi, a alors assuré : « Appartient-il à la catégorie des meilleurs milieux de terrain du monde ? Déjà pour Marseille, c’est un immense, vraiment un immense renfort. Très peu de gens s’attendaient à voir Rabiot débarquer à l’OM cette année ».

« C’est un joueur très important qui va faire énormément de bien à l’OM »

« Je ne sais pas qui est un top joueur sur cette planète si un cadre de l’équipe de France n l’est pas… L’équipe de France est sur le podium des sélections nationales et Adrien Rabiot est indiscutable aux yeux de Didier Deschamps. Ceux qui ne reconnaissent pas son talent, doutent de ses capacités au plus haut niveau font preuve de mauvaise foi. C’est un joueur très important qui va faire énormément de bien à l’OM », a ensuite lâché Pjanic concernant Adrien Rabiot.