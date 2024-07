Mercato : Un énorme scandale fait capoter un transfert à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé très proche de l'OM, Youcef Atal ne devrait finalement pas s'engager avec le club phocéen. Et pour cause, les polémiques qui avaient précipité son départ de l'OGC Nice le rattrapent, au point que plusieurs voix s'élèvent désormais contre sa signature à Marseille. Tout semblait pourtant quasiment bouclé entre les deux parties.

Alors que Youcef Atal était tout proche de signer à l'OM, l'international algérien est rattrapé par une polémique dans laquelle il avait relayé une publication sur ses réseaux où un prédicateur palestinien souhaitait, dans une vidéo « un jour noir pour les juifs », quelques jours après les attentats du 7 octobre en Israël. Par conséquent, Benoit Payan, maire de la cité phocéenne, n'a pas manqué d'afficher sa volonté de ne pas voir Youcef Atal à l'OM.

Le maire de Marseille monte au créneau contre le transfert d'Atal...

« Je ne suis pas président de l'Olympique de Marseille mais je peux vous dire une chose en tout cas, chaque propos antisémite, chaque propos raciste, qui a fait l'objet d'une condamnation, ou pas d'ailleurs, n'est pas acceptable, n'a rien à faire dans le sport, n'a rien à faire à l'Olympique de Marseille. Je vous garantis que je vais prendre attache avec le président de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de place pour ce genre de débordement. Que l'on soit juif, musulman, chrétien ou athée, on est tous dans le stade, on a tous la même ferveur, s'il y en un qui porte le maillot de l'Olympique de Marseille et qui n'a pas ces valeurs-là, alors il n'a rien à y faire », a confié le Maire de Marseille dans des propos rapportés par L'EQUIPE . De son côté, le Crif réclame tout bonnement l'annulation de cette signature.

... le Crif aussi !