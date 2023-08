Mercato : Un départ bloqué par l’OM ?

Axel Cornic

Déjà poussé vers la sortie l’été dernier, Pol Lirola devrait une nouvelle fois quitter l’Olympique de Marseille, direction la Serie A. Le latéral est annoncé de plus en plus proche de Frosinone, qui réalise d’ailleurs une grosse fin de mercato avec notamment les arrivées des prometteurs Matias Soulé et Kaio Jorge en provenance de la Juventus.

Les derniers jours du mercato devraient nous livrer des nouveaux départs à l’OM, après ceux de Cengiz Ünder et de Ruslan Malinovskyi. Sous contrat jusqu’en 2025, Mattéo Guendouzi pourrait être le prochain avec Maurizio Sarri qui l’attendrait impatiemment à la Lazio, mais il ne sera pas le seul.

Transferts : Une opération surprise se prépare à l’OM https://t.co/ZzWWCVEvv9 pic.twitter.com/vUVtY1IBuG — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

Nouveau départ pour Lirola

Car Pol Lirola est également annoncé sur le départ du côté de l’OM ! Plusieurs médias français comme étrangers ont en effet annoncé que le latéral serait tout proche de rejoindre Frosinone sous la forme d’un prêt. A noter qu’il n’y aurait aucune option d’achat pour l’Espagnol, qui connait bien le championnat italien puisqu’il y a joué avec la Fiorentina et Sassuolo.

