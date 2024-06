Mercato : Un crack va recaler le PSG, la mèche est vendue ?

Pierrick Levallet

Dans l'optique de remplacer Kylian Mbappé, le PSG souhaite recruter un ailier gauche cet été. En ce sens, les dirigeants parisiens auraient coché le nom de Nico Williams. Le joueur de l'Athletic Bilbao flambe avec l'Espagne lors de cet Euro 2024. Mais le crack de 21 ans serait sur le point d'échapper aux Rouge-et-Bleu, se rapprochant d'un autre cador européen : le FC Barcelone.

Le PSG a du pain sur la planche sur le mercato. Le club de la capitale cherche à compenser le départ de Kylian Mbappé en recrutant à tous les postes, dont en attaque. Les dirigeants parisiens veulent remplacer la star de 25 ans par un joueur d’un profil assez similaire et capable de faire de grandes différences sur son aile. Le10Sport.com vous a notamment révélé en exclusivité que la succession de Kylian Mbappé passait par le recrutement d’un nouvel ailier gauche.

Mercato : Un crack de l’Euro 2024 prévient le PSG pour son transfert https://t.co/lS94U8VeRT pic.twitter.com/tcw7JWnaJ6 — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Le PSG suit Nico Williams de très près

Et dans cette optique, le PSG a déjà multiplié les pistes sur le mercato. Le nom de Khvicha Kvaratskhelia revient assez souvent, mais les Rouge-et-Bleu auraient aussi des vues sur Nico Williams. Le jeune joueur de l’Athletic Bilbao flambe avec l’Espagne dans cet Euro 2024. Mais l’international espagnol serait dans le viseur d’autres clubs sur le mercato. Et il serait sur le point d’échapper au PSG.

Le FC Barcelone va rafler la mise ?