Mercato : Transfert à 100M€, il lui conseille de snober le PSG !

Axel Cornic

Star du Napoli et de la Serie A, Khvicha Kvaratskhelia semble être la grande priorité de ce début de mercato au Paris Saint-Germain. Mais les négociations se feraient de plus en plus dures et la récente déclaration de Marek Hamšík, véritable idole du club napolitain, pourrait bien ne pas arranger la situation.

Quand il s’agit d’Aurelio De Laurentiis, ce n’est jamais simple. Le PSG connait bien le président du Napoli, réputé pour être un négociateur des plus féroces. Il a fallu en effet sortir l’artillerie lourde pour Edinson Cavani en 2013 et l’été dernier, nous vous avons raconté sur le10sport.com comment Luis Campos s’est cassé les dents sur le verrou napolitain autour de Victor Osimhen.

Le PSG n’y arrive pas pour Kvaratskhelia

Cette fois, ça concerne Khvicha Kvaratskhelia. Considéré déjà comme l’un des meilleurs ailiers en Europe, l’international géorgien semble avoir tapé dans l’œil de Luis Enrique, qui le voudrait pour remplacer Kylian Mbappé. La presse italienne a ainsi parlé ces dernières semaines de deux offres du PSG, l’une de 60 et l’autre de 100M€, toutes finalement refusées par le président De Laurentiis.

« Je lui conseille de rester au Napoli »