Mercato : Un club de Ligue 1 s'enflamme pour ce crack du PSG

Malgré tout son talent, Gabriel Moscardo n'évoluera pas avec le PSG cette saison. En effet, compte tenu de la concurrence au milieu de terrain, le Brésilien a été prêté. Il a ainsi pris la direction d'un autre club de Ligue 1 : le Stade Reims. Moscardo évoluera alors sous les ordres de Luka Elsner, qui s'est d'ailleurs prononcé sur son nouveau joueur en conférence de presse.

Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, Fabian Ruiz... Le PSG a du beau monde au milieu de terrain et pour Gabriel Moscardo, cela aurait été compliqué d'avoir du temps de jeu. Prêté ces derniers mois aux Corinthians, le Brésilien a de nouveau été cédé. Cette fois, il va pouvoir découvrir la Ligue 1 puisqu'il a rejoint l'effectif de Luka Elsner, étant prêté sans option d'achat pour la saison au Stade de Reims.

« Je pense qu'il est venu pour les bonnes raisons à Reims »

Devant les journalistes ce vendredi avant la rencontre face à l'OM, Luka Elsner n'a pas échappé aux questions sur l'arrivée de Gabriel Moscardo. L'entraîneur du Stade de Reims a alors répondu sur le joueur prêté par le PSG : « Est-ce qu'il est prêt à jouer ? Je pense qu'il a une partie de match. Est-ce que c'est un mi-temps ou un tout petit peu plus, il est difficile de le prévoir. Il commence à être en forme. C'est un profil de 6-8 relativement bas sur le terrain, proche de la défense, très bon dans la lecture défensive. Il a de bonnes capacités de récupération des ballons, une bonne lecture, un bon jeu de tête. C'est quelqu'un qui souhaite être au coeur du jeu avec de la simplicité, faire jouer, être une plaque tournante, se rendre disponible. On voit qu'il a une technique extrêmement propre et surtout la bonne mentalité. C'est un garçon travailleur, dans la recherche du détail, du progrès permanent. Je pense qu'il est venu pour les bonnes raisons à Reims et nous aider à faire une bonne saison ».

« C’est un milieu récupérateur de haut potentiel »

Directeur général du Stade de Reims, Mathieu Lacour avait lui confié suite à l'officialisation du prêt de Gabriel Moscardo en provenance du PSG : « Nous sommes très heureux d’accueillir Gabriel Moscardo au Stade de Reims cette saison. C’est un milieu récupérateur de haut potentiel, avec une maturité impressionnante pour son âge. Ses qualités dans le jeu associées à son intelligence tactique en font un joueur complet. Sa maîtrise de la langue française ne fera qu’accélérer son intégration au groupe. Nous avons hâte de le voir évoluer sous nos couleurs et sommes convaincus qu’il apportera énormément à l’équipe ».