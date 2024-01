Mercato : Un club de L1 s’attaque à un joueur du PSG

La rédaction

Prêté par le PSG à la Sampdoria l'été dernier, le jeune Noha Lemina peine à s'imposer chez le pensionnaire de Serie B cette saison. Bien qu'il n'ait disputé que 15 minutes avec l'équipe première, le titi parisien garde la cote sur le marché des transferts. Alors que Wolverhampton avait fait déjà fait part de son intérêt, c'est désormais au tour du LOSC de passer à l'offensive pour Noha Lemina.

Si Warren Zaïre-Emery et, désormais, Senny Mayulu bénéficient de la confiance de Luis Enrique, ce n'est pas le cas de toutes les jeunes pousses du PSG. Souvent, les titis parisiens sont envoyés en prêt aux quatre coins du vieux continent pour poursuivre leur développement, à l'image de Noha Lemina.

Séisme à l’étranger, le PSG peut toucher le jackpot ! https://t.co/hJg93aQXAE pic.twitter.com/V8DGkuwTeo — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

Un prêt non concluant à la Sampdoria pour Lemina

Prêté du côté de la Sampdoria, pensionnaire de Serie B, depuis l'été dernier, le joueur de 18 ans peine à trouver ses repères dans sa nouvelle équipe. Et pour cause, cette saison, Noha Lemina n'a disputé que 15 minutes de jeu avec l'équipe première. Malgré sa situation compliquée, il garde toujours la cote sur le marché des transferts, et de nombreux prétendants souhaiteraient l'enrôler dès cet hiver.

Le LOSC et plusieurs clubs français lorgnent sur Lemina