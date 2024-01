Il annonce son départ à la surprise générale, l’avenir de Mbappé relancé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Révélés par le10sport.com, les contacts entre Kylian Mbappé et Liverpool, par l'intermédiaire de Jürgen Klopp, avaient été confirmés par le joueur en personne au moment de sa prolongation au PSG. Alors que l'Allemand a annoncé vendredi son départ en fin de saison, cette décision exclut-elle définitivement les Reds de la course à la signature de l’attaquant ?

C’est la bombe qui a secoué la planète foot ce vendredi. À la tête de Liverpool depuis 2015, Jürgen Klopp a pris la décision de quitter les Reds au terme de la saison, une décision irréversible selon lui. « Je commence à être à cours d'énergie , s’est justifié l’Allemand qui a marqué de son empreinte la formation anglaise au fil des années. Je me sens bien aujourd'hui, je suis en bonne santé, mais je sais que je ne peux pas faire ce travail encore et toujours ». Pour Liverpool et ses fans, c’est un véritable coup de massue qui pourrait avoir des conséquences… sur le dossier Kylian Mbappé.

Klopp avait approché Mbappé

Si le Real Madrid apparaît sans cesse comme le grand favori pour accueillir Kylian Mbappé en cas de départ du PSG, Liverpool a toujours semblé en deuxième position, notamment en raison de la position de Jürgen Klopp dans ce dossier. Le10sport.com révélait en exclusivité en 2020 une prise de contact entre l’Allemand et le père de Kylian Mbappé, puis avec le joueur lui-même. L’occasion pour le futur ex-entraîneur de Liverpool de lui faire part de vive voix de son vif intérêt et de sa volonté de l’avoir un jour sous ses ordres. Depuis, plusieurs médias ont confirmé que Liverpool était bien intéressé.

« J'ai discuté avec Liverpool »