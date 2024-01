Mercato : PSG, Real Madrid… Voilà le prochain club de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé semble avoir pris la décision. S'il ne l'a pas encore annoncé publiquement, la tendance est plutôt claire. Que ce soit en France ou en Espagne, tout le monde s'accorde à dire que le joueur quittera le PSG à l'issue de son contrat en juin prochain. Il devrait officialiser sa décision très prochainement.

L'année 2024 pourrait marquer un tournant dans la carrière de Kylian Mbappé. Après l'AS Monaco et le PSG, le gamin de Bondy pourrait découvrir une nouvelle équipe, et pas n'importe laquelle : le Real Madrid. Lié au club parisien jusqu'en juin prochain, Mbappé n'a toujours pas accepté l'offre de Nasser Al-Khelaïfi et se dirige tout droit vers un départ en Espagne comme l'a annoncé Antoine Maumon lors d'un entretien accordé à As.

Mercato - PSG : Son départ annoncé par un autre joueur… sur Instagram ? https://t.co/LLtTp78zER pic.twitter.com/zHgYsrhY0M — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Mbappé sur le départ

« Selon les dernières informations dont nous disposons, il ne va pas renouveler son contrat avec le PSG, malgré l'optimisme d'Al-Khelaifi. Ce n'est pas sûr à 100%, étant donné le secret du joueur et de sa mère, mais, selon nos sources, il partira. L'option principale est Madrid, bien que Liverpool ne soit pas complètement exclu » a lâché le journaliste de L'Equipe lors d'un entretien à la presse espagnole . Et il n'est pas le seul à le penser.

L'Espagne confirme la tendance