Mercato - OM : Longoria dévoile son successeur à Marseille

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Pablo Longoria est le président de l’OM, mais de nombreuses questions se posent quant à l’avenir de l’Espagnol, très proche de faire ses valises il y a quelques mois. Bien évidemment, s’il venait à s’en aller, le club phocéen devrait nommer un nouveau président et celui-ci pourrait d’ores et déjà avoir été identifié par Longoria.

En septembre dernier, lors de la crise à l’OM, alors qu’on pensait que Pablo Longoria allait claquer la porte, il était finalement resté. Pour autant, alors que les mois avancent, de nombreux doutes entourent la suite de l’aventure de l’Espagnol à la tête du club phocéen. En effet, ils sont de plus en plus à évoquer un départ de Longoria dans les mois à venir. Mais qui pourrait alors être le prochain président de l’OM ?

« Je n’ai plus la main »

Pablo Longoria pourrait d’ailleurs d’ores et déjà avoir vendu la mèche concernant l’identité de son successeur au poste de président de l’OM. En effet, en cette période de mercato hivernal, l’Espagnol expliquerait, selon L’Equipe , à certains agents au moment de discuter avec eux : « Je n'ai plus la main, c'est Tessier le décideur final ! ». D’ailleurs, le quotidien sportif assure que Longoria aimerait que Stéphane Tessier, actuel directeur général de l’OM, prenne sa succession à terme.

« En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président »