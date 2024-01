Mercato - PSG : Il vend la mèche pour son retour à Paris ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il a eu l’occasion de côtoyer Ethan Mbappé ou encore Warren Zaïre-Emery chez les jeunes du PSG, Younes El-Hannach a pris la décision de quitter son club formateur durant le dernier mercato estival afin de rejoindre le Qatar, et la formation d’Al-Shamal. Le défenseur ne s’interdit pas pour autant de revenir dans la capitale à l’avenir.

Depuis le début de l’ère QSI, les pépites du PSG ont souvent du mal à faire leur trou dans la capitale, de quoi inciter certaines d’entre elles à plier bagage rapidement. C’est notamment le cas de Younes El-Hannach, ancien capitaine des U19 et qui avait pourtant signé un contrat pro jusqu’en 2025, décidant de partir afin de rejoindre le Qatar. Désormais à Al-Shamal, le joueur formé au PSG garde un œil sur son ancien club et ne s’interdit rien pour son avenir comme il l’explique dans des propos accordés au Parisien .

« Ça peut donner envie d’être à leur place, mais... »

« Ethan, j’ai beaucoup joué avec lui la saison dernière et Warren, on était ensemble depuis tout petits. Alors bien sûr, quand tu vois tes potes jouer comme ils le font, ça peut donner envie d’être à leur place , confie Younes El-Hannach au sujet d'Ethan Mbappé et Warren Zaïre-Emery, sans toutefois afficher de regret. Mais j’ai pris un autre chemin, différent du leur, j’espère qu’il sera aussi bien ! »

« Peut-être que nos routes se croiseront de nouveau un jour »