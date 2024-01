Mercato - PSG : Un transfert à 20M€ capote, Paris va exulter !

Thomas Bourseau

Grâce à Newcastle, le PSG pourrait finalement se séparer de Nordi Mukiele. En effet, Newcastle aurait été trop gourmand selon la presse étrangère avec une indemnité de transfert de 20M€ réclamée pour Kieran Trippier. Le Bayern Munich se serait donc retiré et reviendrait à la charge pour Nordi Mukiele.

Le PSG est en pourparlers avec le Bayern Munich dans le cadre du dossier Nordi Mukiele depuis le début du mercato hivernal. Faute d’un accord se dessinant entre les champions de France et d’Allemagne, le Paris Saint-Germain ne souhaitant pas prêter son défenseur comme le10sport.com vous le dévoilait le 8 janvier dernier, le Bayern se serait rabattu sur le profil de Kieran Trippier.

Le Bayern Munich tenu en échec pour Trippier, Newcastle en demanderait 20M€

Le latéral droit de Newcastle a mis en péril le départ de Nordi Mukiele pour le Bayern Munich. Mais, selon le journaliste Graeme Bailey de HITC Football, les décideurs du club allemand auraient pris la décision de se retirer de la course à la signature de Trippier après avoir vu leur offre être refusée. Et pour cause, Newcastle aurait réclamé jusqu’à 20M€ pour céder l’international anglais au Bayern Munich.

Le Bayern de retour sur Mukiele

Toujours d’après Graeme Bailey, le Bayern Munich devrait sérieusement raviver son intérêt pour Nordi Mukiele. Et bien que le PSG ait des demandes toujours importantes aux yeux du club bavarois, le Bayern saurait qu’il serait moins gourmand que Newcastle et aurait même bon espoir de mettre sur pied un prêt avec option d’achat.