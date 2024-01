Mercato - PSG : Un transfert est abandonné, ça va bouger à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le Bayern Munich s'active afin de trouver un nouveau latéral droit. Dans cette optique, le club bavarois avait activé la piste menant à Kieran Trippier. Un dossier qui aurait été abandonné et qui devrait donc relancer les négociations avec le PSG pour Nordi Mukiele annoncé avec insistance du côté de la Bavière ces derniers jours.

Ce n'est plus une surprise mais le Bayern Munich cherche à recruter un latéral droit afin de compenser les absences de Noussair Mazraoui et Bouna Sarr. Plusieurs pistes ont donc été activées mais les plus chaudes mènent à Kieran Trippier (Newcastle) et Nordi Mukiele (PSG).

Le Bayern abandonne la piste Trippier

Cependant, selon les informations de Sky Sport Allemagne , le Bayern Munich aurait décidé de clore les discussions avec Newcastle pour Kieran Trippier. Et pour cause, les Magpies se sont montrés très gourmands alors que les Bavarois ne prévoyaient pas de lâcher plus de 16M€ pour le transfert de l'international anglais.

Le dossier Mukiele relancé ?