Mercato : Un attaquant en plein cauchemar à cause du PSG ?

Arnaud De Kanel

Cet été, Victor Osimhen avait émis le souhait de rejoindre le PSG. Or, l'attaquant nigérian a gentiment été recalé par le club de la capitale qui ne faisait pas de son profil une priorité. Par la suite, Osimhen a été mis à l'écart par le Napoli et il a été contraint de se trouver un nouveau point de chute... en Turquie.

Le départ de Kylian Mbappé a libéré de la place en attaque du côté du PSG et certains grands attaquants se sentaient prêts à relever le défi de le remplacer à l'image de Victor Osimhen. « Pour le Napoli c’était presque impossible de maintenir son salaire, deux ans avant l'expiration de son contrat. Une belle opportunité a été manquée. Le footballeur aurait accepté de partir en Arabie, même si ce n'était pas sa destination préférée. Il voulait le PSG, il aurait accepté Chelsea aussi, mais pas à un salaire inférieur à celui actuel », a révélé Francesco Modugno sur Radio Marte. Mais tout ne s'est pas déroulé comme il l'aurait espéré.

Recalé, Osimhen fini écarté...

En réalité, Victor Osimhen n'avait que très peu de chances de signer au PSG cet été. D'une part, le club de la capitale ne comptait pas s'aligner sur les demandes du Napoli. Deuxièmement, Luis Enrique n'était pas fan du profil et il se serait même opposé à sa venue. Parti au bras de fer avec ses dirigeants dans les dernières heures du mercato, Victor Osimhen n'a pas non plus rejoint Chelsea. Ainsi, le Napoli a décidé de ne pas l'inscrire sur les listes de la Serie A, lui indiquant qu'il ne porterait pas son maillot cette saison.

...et signe à Galatasaray

En plein cauchemar, Victor Osimhen a été contraint de se trouver un nouveau club alors que les principaux marchés européens étaient fermés. A 25, il n'a pas eu d'autre solution que de rejoindre Galatasaray en prêt où il est déjà un héros, lui qui se voyait déjà porter l'attaque d'un cador européen. Il devra s'en remettre et performer en Turquie afin d'espérer un transfert en 2025.