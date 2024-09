Mercato : Mbappé a chamboulé le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a signé un contrat de cinq ans au Real Madrid cet été et a rejoint son club de rêve. Toutefois, l’empilement des stars offensives au profil similaire contraint Carlo Ancelotti à devoir chercher et trouver des solutions pour équilibrer son onze de départ. D’après Dani Carvajal, tout finira cependant par rentrer dans l’ordre.

Florentino Pérez l’attendait depuis des années. Dès son essai en décembre 2012, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le centre de formation du Real Madrid. Même son de cloche en 2017, moment où celui qui allait devenir meilleur buteur de l’histoire du club choisissait le PSG plutôt que le club merengue. Mais douze ans après sa première tentative ratée, le président du Real Madrid a pu enfin accueillir Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu où il a été présenté devant plus de 80 000 personnes le 16 juillet dernier.

«Avec l'arrivée de Kylian, l'entraîneur doit s'adapter à tous les grands joueurs que nous avons»

Néanmoins, Kylian Mbappé a intégré l’effectif du Real Madrid qui a témoigné des départs de Joselu, de Nacho Fernandez ainsi que de la légende du club Toni Kroos, parti à la retraite. De plus, Rodrygo Goes et Vinicius Jr sont des joueurs de couloir à l’instar de Mbappé. De quoi causer quelques situations délicates pour Carlo Ancelotti dans sa composition de départ afin de trouver un équilibre certain. Invité à s’exprimer par The Athletic sur son ressenti concernant l’équipe du Real Madrid après l’arrivée de Kylian Mbappé, Dani Carvajal n’a pas dissimulé le fait que l’entraîneur italien doit forcément passer par la case adaptation avec Mbappé. « C'est un changement important après le départ de Toni Kroos, Nacho et Joselu. Avec l'arrivée de Kylian, l'entraîneur doit s'adapter à tous les grands joueurs que nous avons ».

«Après la pause internationale, nous allons assembler toutes les pièces du puzzle»

Kylian Mbappé a peiné à trouver le chemin des filets pour ses débuts en Liga et a dû patienter jusqu’à la quatrième journée de championnat dimanche dernier dans le cadre de la réception du Betis Séville au Santiago Bernabeu afin de remédier à cette situation. Aux yeux du latéral droit espagnol et capitaine du Real Madrid, il y a du mieux ces derniers temps et toutes les pièces du puzzle finiront par être assemblées avec Mbappé notamment. « À Majorque et à Las Palmas (matches nuls 1-1 le mois dernier), nous avons manqué de continuité dans notre jeu, mais nous allons y arriver. L'autre jour, contre le Real Betis (victoire 2-0), l'équipe a montré de bons signes, nous avons joué un match assez complet et à partir de maintenant, après la pause internationale, nous allons assembler toutes les pièces du puzzle ».