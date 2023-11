Mercato : Transfert XXL au PSG, il calme tout le monde

Axel Cornic

Approché par le Paris Saint-Germain, Victor Osimhen alimente les débats en Italie, avec notamment des grosses tensions qui l’opposeraient aux dirigeants du Napoli et surtout à son président, Aurelio De Laurentiis. De quoi relancer la possibilité d’un transfert l’été prochain, avec Rudi Garcia qui semble d’ailleurs assez agacé par cette situation.

Partira ? Ne partira pas ? Depuis le début de la saison Victor Osimhen est l’un des principaux sujet de discussions en Italie, avec notamment des grosses tensions avec son club du Napoli. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG a tout tenté cet été et vu la situation actuelle, une nouvelle occasion pourrait bien se présenter.

Mbappé - PSG : Le Real Madrid peut commencer à s’inquiéter https://t.co/gO9TlVGMpq pic.twitter.com/kKVH5KPUrt — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Le Napoli veut recoller les morceaux avec Osimhen

Sentant la menace planer sur son club, Aurelio de Laurentiis joue à fond la carte de la réconciliation pour tenter de convaincre Osimhen de prolonger son contrat, qui se termine en 2025. Ainsi, il aurait notamment accordé quelques vacances à sa star, qui est pour le moment blessée et ne peut donc pas jouer.

« Ce n'est pas que je m'en fiche, mais Osimhen est blessé et ne peut pas jouer, donc je me concentre sur ceux qui peuvent jouer »