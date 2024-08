Mercato : Transfert à 100M€, il répond au PSG

Alexis Brunet

La saison dernière, le Bayer Leverkusen a impressionné toute l’Europe en restant invaincu à l’échelle nationale et en atteignant également la finale de la Ligue Europa. Certains joueurs de Xabi Alonso ont donc tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens et c’est notamment le cas d’Edmond Tapsoba qui a été cité dans le viseur du PSG. Le défenseur qui pourrait quitter l’Allemagne pour 100M€ a d’ailleurs répondu à l’intérêt parisien.

Petit à petit, le PSG avance sur son mercato. Après Matvey Safonov, João Neves et Willian Pacho, Désiré Doué devrait être le prochain à rejoindre Paris. Le club de la capitale et le Stade Rennais se sont mis d’accord pour un transfert du milieu offensif, qui pourrait atteindre la somme de 60M€. Après le Français, Luis Enrique attendrait encore d’autres renforts avant la fin du mercato.

Edmond Tapsoba répond à l’intérêt du PSG

Plus tôt dans le mercato, Foot Mercato avait annoncé qu’Edmond Tapsoba était dans le viseur du PSG et qu’il pourrait quitter le Bayer Leverkusen contre un chèque de 100M€. Lors d’un entretien accordé à Bild, le défenseur central a répondu à l’intérêt du club de la capitale. Visiblement, le joueur de 25 ans ne semble pas pressé à l’idée de quitter le dernier champion d’Allemagne. « Bien sûr, je suis heureux d’être associé à des clubs aussi importants que le PSG. Ça montre que je fais du bon travail, mais je me sens très bien, et chez moi, à Leverkusen. Notre force est la cohésion au sein de l’équipe, dans le vestiaire et aussi dans la vie privée. Dès le premier jour, l’association, et en particulier Simon Rolfes, a tout mis en œuvre pour que je me sente chez moi. »

Le PSG a déjà recruté en défense avec Willian Pacho

Edmond Tapsoba préfère donc rester au Bayer Leverkusen, mais cela ne devrait pas être un trop gros coup dur pour le PSG. En effet, le club de la capitale a depuis trouvé son bonheur, puisqu’il a engagé l’ancien défenseur de Francfort, Willian Pacho. Il y a donc peu de chances pour que les dirigeants parisiens signent un autre joueur dans ce secteur, d’autant plus qu’ils cherchent plutôt à vendre un défenseur central. En effet, Milan Skriniar ne serait plus en odeur de sainteté du côté de Paris.