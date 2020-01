Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Tout serait bouclé pour Giroud !

Publié le 15 janvier 2020 à 8h13 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Olivier Giroud semble plus proche que jamais de rejoindre l’Inter Milan. Le dénouement de ce dossier serait même imminent.