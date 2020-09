Foot - Mercato

Mercato : Thomas Lemar a fixé ses conditions pour son avenir !

Publié le 5 septembre 2020 à 11h50 par H.G.

En grande difficulté à l’Atlético de Madrid, Thomas Lemar pourrait quitter le club de la capitale espagnole cet été. Seulement voilà, l’international français aurait de fortes exigences quant à son éventuel futur challenge.