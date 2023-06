Mercato : Surprise, une star va lâcher sa réponse au PSG

Pierrick Levallet

Arrivé dans la capitale en 2012 dans la peau d'un jeune espoir, Marco Verratti s'est peu à peu imposé au PSG. Aujourd'hui, le joueur de 30 ans est considéré comme une véritable star. Mais son avenir demeure pour le moins incertain. Alors qu'il ne fait plus vraiment l'unanimité auprès de sa direction, l'Italien pourrait faire ses valises cet été. Sa réponse devrait d'ailleurs bientôt tomber concernant son avenir.

Si le PSG s’active pour renforcer son effectif, le mercato parisien devrait également être mouvementé dans le sens des départs. Après Lionel Messi et Sergio Ramos, d’autres noms pourraient quitter le navire de la capitale. Neymar ne fait plus l’unanimité auprès de sa direction, et Marco Verratti est également annoncé sur la sellette.

PSG : La presse espagnole révèle un transfert inattendu pour Verratti https://t.co/gdT5jj0nCT pic.twitter.com/DhK0Pf2yHB — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Direction la sortie pour Marco Verratti ?

Bien que Le10Sport.com ait pu vous révéler que le joueur de 30 ans ne sera pas vendu cet été, les rumeurs sont nombreuses concernant son avenir. Marco Verratti aurait notamment été approché par l’Arabie Saoudite récemment, tandis que d’autres portes pourraient s’ouvrir à lui lors de ce mercato estival.

Le PSG va bientôt être fixé

De ce fait, Marco Verratti se donnerait encore quelques jours de réflexion à en croire les informations du journaliste Alfredo Pedulla. Le milieu de terrain de 30 ans voudrait avoir les idées claires afin de faire le meilleur choix pour son avenir. À voir ce que l’international italien décidera de faire. Le PSG devrait être fixé d’ici peu de temps. À suivre...