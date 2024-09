Mercato : Surprise, le PSG boucle un transfert historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato ait pris fin, le PSG continue de dégraisser son effectif et a notamment trouvé un accord avec le Red Bull Salzbourg pour le transfert de Joane Gadou. Au total, le club autrichien devrait débourser 10M€ pour s'attacher les services du jeune défenseur central parisien. Un record pour le PSG avec un joueur de moins de 18 ans.

Peu actif en terme de ventes durant le mercato estival, le PSG se rattrape grâce à différents championnats où le marché n'est pas fermé. Alors que Manuel Ugarte était la seule vente conclue par le biais d'un transfert sec jusqu'à vendredi soir, le club parisien a réussi à renflouer ses caisses depuis le début du mois de septembre. Danilo Pereira a ainsi rejoint Al-Ittihad pour environ 5M€, tandis que le jeune Joane Gadou est également parti.

Gadou, transfert record pour le PSG

Et contrairement à plusieurs jeunes parisiens partis libres, Joane Gadou était sous contrat aspirant jusqu'en 2025. Par conséquent, pour le recruter, il fallait débourser une indemnité de transfert. C'est ainsi que le RB Salzbourg devrait lâcher environ 10M€ hors bonus pour recruter le défenseur central de 17 ans. Et ce n'est pas anodin puisqu'il est devenu le joueur mineur le mieux vendu de l'histoire du PSG. Avant lui, Arthur Zagré avait quitter le club pour 10M€ également, sans bonus, en 2019 pour rejoindre l'AS Monaco. Avant ces deux exemples, il faut remonter à 1997 avec Nicolas Anelka qui s'était engagé avec Arsenal pour un peu moins de 1M€.

«Un nouveau chapitre va s’ouvrir à moi, mais Paris fera toujours partie de moi»

Sur Instagram, Joane Gadou avait d'ailleurs confirmé son départ : « Merci Paris. Avec une certaine émotion, je vous annonce mon départ du Paris Saint Germain après 4 années formidables. Je tenais à remercier tous les supporters pour leur soutien, mes différents coachs ainsi que leur staff, mes coéquipiers (qui sont devenus mes frères) et la direction sportive. Enfin, je tenais à remercier tout particulièrement toutes les personnes de l’ombre qui au quotidien ont veillé à ce que je sois dans les meilleures conditions durant ma formation. Un nouveau chapitre va s’ouvrir à moi, mais Paris fera toujours partie de moi. Ici c’est Paris ».