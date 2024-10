Mercato : Surprise, l’ASSE recale un entraîneur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis le début de la saison, l'ASSE semble bien parti pour lutter pour le maintien en Ligue 1. Une situation qui provoque forcément une incertitude concernant l'avenir d'Olivier Dall'Oglio sur le banc des Verts. D'ailleurs, le technicien français avait voulu prolonger son contrat après la montée en L1, mais la nouvelle direction stéphanoise avait refusé.

Promue en Ligue 1 cet été, l'ASSE espérait faire bonne figure dans l'élite, notamment grâce au rachat du club par Kilmer Sports. Cependant, le début de saison des Verts ne répond pas aux attentes des supporters comme en témoigne la défaite à Angers (2-4). Une situation délicate pour Olivier Dall'Oglio.

L'ASSE refuse de prolonger Dall'Oglio

En effet, le technicien de 60 ans semble en danger, et l'ASSE ne doit pas regretter d'avoir refusé sa prolongation cet été. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, Olivier Dall'Oglio, dont le contrat court jusqu'en 2025, espérait une prolongation après avoir réussi à monter en Ligue 1. Une prolongation qui n'est jamais venue.

Dall'Oglio pas encore menacé ?

Cela offre donc aujourd'hui plus de liberté à l'ASSE avec la gestion de son entraîneur. Malgré tout, L'EQUIPE précise que pour le moment, Olivier Dall'Oglio n'est pas menacé et devrait conserver son poste. Cependant, il ne faudrait pas que les résultats continuent comme ça.