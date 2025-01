Mercato : Signature annoncée, ça vire au fiasco pour l'OM !

Axel Cornic

A la recherche de renforts pour Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille aurait activé plusieurs pistes en Serie A. C’est le cas avec Nicola Zalewski, en fin de contrat avec l’AS Roma et qui pourrait venir apporter une nouvelle solution aux postes de piston gauche ou droit. Mais les dernières nouvelles sur ce dossier ne sont pas très bonnes...

Le mercato n’est pas fini à l’OM, où pour le moment on n’a vu qu’une seule recrue débarquer avec Luiz Felipe, que l’on n’a d’ailleurs toujours pas vu sur le terrain. Le duo formé par Mehdi Benatia et Pablo Longoria, souhaite offrir quelques nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi pour la deuxième partie de saison en cette fin de mois de janvier. Et les pistes les plus chaudes du moment semblent pour la plupart mener en Italie !

Zalewski aurait refusé l’offre de l’OM

Ces derniers jours, la presse italienne a beaucoup parlé de l’intérêt marseillais pour Nicola Zalewski, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. Il ne devrait toutefois pas débarquer à l’OM ! RMC Sport nous apprend en effet ce mercredi que l’international polonais aurait refusé l’offre qui lui aurait été formulée, alors même que Sky Sport Italia parlait d’un accord trouvé en matinée avec l’AS Roma.

Nouveau contrat et direction l’Inter ?

S’il ne rejoindra donc pas l’OM, sauf retournement de situation, Zalewski devrait tout de même changer de club. Plusieurs sources évoquent en effet un blitz de la part de l’Inter, qui souhaiterait boucler un prêt pour pallier le départ de Tajon Buchanan vers Villarreal. Un accord serait tout proche, comprenant une option d’achat autour des 6 ou 7M€, avec l’international polonais qui devrait d’abord prolonger son contrat avant de partir. Une issue qui ne semble pas satisfaire totalement l’AS Roma, puisque les Giallorossi auraient préféré le voir prendre la direction de Marseille pour toucher une indemnité de transfert.