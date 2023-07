Mercato : Séisme au PSG pour le remplaçant de Mbappé !

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival, le PSG pourrait bien devoir dénicher un remplaçant à Kylian Mbappé si son transfert se concrétisait. Marcus Rashford serait la cible prioritaire. Néanmoins, le Paris Saint-Germain devrait se planter pour l’enfant de Manchester United.

Kylian Mbappé a pu découvrir le PSG Campus ce lundi lors de la reprise des internationaux, nouveau centre d’entraînement flambant neuf du club de la capitale à Poissy. Comme RMC Sport l’a annoncé dimanche soir, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain entend bien rester à Paris cet été, malgré l’ultimatum du patron Nasser Al-Khelaïfi dernièrement, à savoir une prolongation de son contrat expirant en juin 2024 ou un transfert bouclé avant la fin du mercato.

La presse allemande l’annonce, le PSG veut Rashford pour l’après-Mbappé !

D’ailleurs, en parallèle, le comité de direction du PSG aurait les idées claires concernant le remplaçant de Kylian Mbappé. D’après les informations récemment révélées par Sport BILD, le Paris Saint-Germain ferait de Marcus Rashford le successeur idéal du champion du monde tricolore en attaque. Néanmoins, il se pourrait que le PSG se rate totalement dans la course à la signature de Rashford, une fois de plus. Et ce, pour une raison précise.

Marcus Rashford jure fidélité à Manchester United et snobe des offres étrangères