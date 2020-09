Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Stéphan confirme pour Edouard Mendy !

Publié le 20 septembre 2020 à 8h32 par T.M.

Si rien n’est encore officiel, Edouard Mendy devrait bel et bien rejoindre Chelsea, comme l’a confirmé Julien Stéphan, entraîneur de Rennes.